В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня"
Уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня. Він буде діяти з вечора п'ятниці до ранку понеділка.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
"Передбачається закриття фудкортів, заборона розважальних заходів, ресторани працюватимуть тільки на винос", - уточнив співрозмовник.
Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - заразилися 8899 осіб. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській, Хмельницькій, Донецькій та Житомирській областях.
Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коронавірус в Україні поширюється в ураганному режимі.
Раніше РБК-Україна писало, що при 20 тисячах хворих в країні на 100% заповняться ліжкомісця в лікарнях і уряд буде змушений ввести локдаун.
Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання госпіталю для хворих коронавірусом в столичному Палаці спорту.
Відзначимо, станом на 3 листопада в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені вже майже на 70%. Всього введено майже 41 тисяча таких ліжок.