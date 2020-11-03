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В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня"

Новость на русском → Україна, Вівторок 03 листопада 2020 15:20
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня" Фото: правоохоронці в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня. Він буде діяти з вечора п'ятниці до ранку понеділка.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

"Передбачається закриття фудкортів, заборона розважальних заходів, ресторани працюватимуть тільки на винос", - уточнив співрозмовник.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - заразилися 8899 осіб. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській, Хмельницькій, Донецькій та Житомирській областях.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коронавірус в Україні поширюється в ураганному режимі.

Раніше РБК-Україна писало, що при 20 тисячах хворих в країні на 100% заповняться ліжкомісця в лікарнях і уряд буде змушений ввести локдаун.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання госпіталю для хворих коронавірусом в столичному Палаці спорту.

Відзначимо, станом на 3 листопада в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені вже майже на 70%. Всього введено майже 41 тисяча таких ліжок.

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