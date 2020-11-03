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"Боруссія" М відправила шість сухих голів у ворота "Шахтаря"

Новость на русском → Київ, Вівторок 03 листопада 2020 21:44
"Боруссія" М відправила шість сухих голів у ворота "Шахтаря" Фото: "Шахтар" - "Боруссія" М (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Вера Олейник

Побоїще у матчі Ліги чемпіонів

Менхенгладбахська "Боруссія" розгромила донецький "Шахтар" в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч в Києві без глядачів на трибунах НСК "Олімпійського" завершилася з рахунком 6:0.

Перші чотири м'ячі німецька команда забила "гірникам" у першому таймі. Рахунок на 8 хвилині відкрив Алассан Плеа, на 17 Крістоф Крамер дальнім ударом збільшив перевагу своєї команди. На 26 хвилині Плеа оформив дубль, а в кінцівці першого тайму відзначився Рамі Бенсебайні.

Після перерви Ларс Штіндль забив п'ятий гол німецького клубу. На 78 хвилині Плеа оформив хет-трик і встановив підсумковий рахунок зустрічі.

Після цього поєдинку "Боруссія" М зсунула "Шахтар" з першого місця. Німці з п'ятьма очками очолили групу В, а "гірники" можуть втратити і друге місце. У іншій зустрічі квартету зійдуться мадридський "Реал" та міланський "Інтер". Матч-відповідь між командами відбудеться 25 листопада.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про свій можливий відхід з донецького клубу в кінці нинішнього сезону. Він і його команда будуть відкриті до пропозицій щодо зміни місця роботи.

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