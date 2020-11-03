Марків уже на свободі

Український військовий Віталій Марків вже вийшов із італійської в'язниці. Його було звільнено ввечері 3 листопада.

Про це повідомила омбудмен Людмила Денісова в Facebook.

"Віталій Марків на волі", - написала омбудсмен.

Віталій Марків на волі Posted by Людмила Денісова on Tuesday, November 3, 2020

Posted by Oles Horodetskyy on Tuesday, November 3, 2020

Нагадаємо, сьогодні український військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокель під час бойових дій на Донбасі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розраховує на виліт Марківа разом з делегацією в Україну в середу.

Президент Володимир Зеленський також привітав рішення по звільненню Марківа.