Марків уже на свободі
Фото: Віталій Марків (radiosvoboda.org)
Український військовий Віталій Марків вже вийшов із італійської в'язниці. Його було звільнено ввечері 3 листопада.
Про це повідомила омбудмен Людмила Денісова в Facebook.
"Віталій Марків на волі", - написала омбудсмен.
Віталій Марків на воліPosted by Людмила Денісова on Tuesday, November 3, 2020
Posted by Oles Horodetskyy on Tuesday, November 3, 2020
Нагадаємо, сьогодні український військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокель під час бойових дій на Донбасі.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розраховує на виліт Марківа разом з делегацією в Україну в середу.
Президент Володимир Зеленський також привітав рішення по звільненню Марківа.