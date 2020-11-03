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Понад 200 народних депутатів закликали суддів КСУ піти у відставку

Новость на русском → Київ, Вівторок 03 листопада 2020 21:02
Понад 200 народних депутатів закликали суддів КСУ піти у відставку Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Понад 200 народних депутатів підтримали звернення до суддів Конституційного суду, які підтримали рішення щодо декларування, з закликом самостійно піти у відставку. Завтра цю заяву передадуть до КСУ.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За словами депутатки, звернення до суддів КСУ вже підписали 226 народних депутатів з різних парламентських фракцій.

"Переважно це підписи депутатів нашої фракції "Слуги народу". Є підписи "Голосу", "Європейської солідарності" і групи "Довіра". Фізично цю заяву з підписами ми передамо в Конституційний суд завтра (4 листопада - ред.) у першій половині дня", - розповіла Кравчук.

Депутати закликають суддів КСУ Олександра Тупицького, Віктора Городовенка, Ірину Завгородню, Олександра Касмініна, Віктора Кривенка, Олександра Литвинова, Володимира Мойсика, Сергія Саса, Ігоря Сліденка, Петра Філюка та Галину Юровську невідкладно скласти з себе повноваження за власним бажанням або подати у відставку.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував хід понад 100 кримінальних проваджень за цим фактом. Одну справу про недостовірне декларування вже закрили.

Як писало РБК-Україна, до відставки суддів КСУ закликав секретар РНБО Олексій Данілов. Він також пригрозив суддям відповідальністю за рішення, що посягають на фундаментальні основи конституційного ладу.

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