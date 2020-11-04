Маркив на свободе, а главу ОАСК объявили в розыск: новости за 3 ноября

Украинского военнослужащего Виталия Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели, НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Павла Вовка, правительство рассматривает вариант введения в Украине карантина "выходного дня". Подробнее о том, что произошло во вторник, 3 ноября, - в материале РБК-Украина

Итальянский суд оправдал украинского военного Маркива

Украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.

Виталий Марков уже вышел из итальянской тюрьмы. Он был освобожден вечером 3 ноября.

НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сообщается, что он игнорировал повестки и не являлся на допросы.

При этом в пресс-службе ОАСК заявили, что Павел Вовк находится на больничном из-за заболевания коронавирусом.

В Украине могут ввести карантин "выходного дня"

Правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос", - уточнил собеседник.

В Харьковском горсовете рассказали, когда вернется Кернес

В Харьковском горсовете опровергли смерть мэра города Геннадия Кернеса. Он вернется в город, когда выздоровеет. Об этом директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, у Кернеса было поражено 70 процентов легких, его сейчас долечивают.

Более 200 народных депутатов призвали судей КСУ уйти в отставку

Более 200 народных депутатов поддержали обращение к судьям Конституционного суда, которые поддержали решение относительно декларирования, с призывом самостоятельно уйти в отставку. 4 ноября это заявление передадут в КСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также призвал судей Конституционного суда уйти в отставку. Он пригрозил им ответственностью.

Получить гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно, - посол Германии

Украине невозможно получить гарантии по Будапештскому меморандуму. Данный документ является политической декларацией, а не международным договором. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

По ее словам, в 2014 году во время начала российской агрессии в Украине никто не помнил об этом меморандуме.

В Украине снова усилят штрафы за отсутствие маски: сколько придется заплатить и кому

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за отсутствие маски в общественных местах в период карантина. В первую очередь штрафы коснутся владельцев бизнеса, которые разрешат посетителям посещать торговые точки без маски.

В законопроекте указано, что владельцев бизнеса могут оштрафовать на сумму от 3400 до 5100 гривен. А вот посетителям штраф грозит поменьше – от 170 гривен.

Зеленский жестко поставил на место армянского КВНщика: где ты был, когда убивали украинцев?

Владимир Зеленский отреагировал на обращение к нему российского режиссера армянского происхождения, в котором тот обвинил главу Украины в смерти армянских детей.

Сарик Андреасян заявил, что Киев продавал Азербайджану фосфорные бомбы во время военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Андреасян написал, что у него много друзей-украинцев по всему миру, но он не может гордиться теми, у кого руки в крови. Также он заявил, что Крым принадлежит России.

Владимир Зеленский в свою очередь ответил армянину на своей Facebook-странице. Там глава государства написал большой пост и сообщил, что Сарик поверил фейкам и Украина никогда и никому не поставляла фосфорных бомб. Глава Украины еще раз напомнил, что такие "вбросы" появляются не впервые и они выгодны России. В конце обращения Зеленский спросил у режиссера, где он был в то время, когда война пришла в Украину и тут погибали дети.

"Боруссия" М отправила шесть безответных голов в ворота "Шахтера"

Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Киеве без зрителей на трибунах НСК "Олимпийского" завершилась со счетом 6:0.

После этого поединка "Боруссия" М свергла "Шахтер" с первого места. Немцы с пятью очками возглавили группу В, а "горняки" могут потерять и второе место. В другой встрече квартета сойдутся мадридский "Реал" и миланский "Интер". Ответный матч между командами состоится 25 ноября.