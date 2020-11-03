Італійський суд виправдав українського військового Марківа

Український військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокелі під час бойових дій на Донбасі.

Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

"Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого героя, повністю виправдавши його", - написала омбудсмен.

Тепер військовослужбовець повернеться в Україну.

"Рішенням апеляційного суду Мілану Марків звільнений від всіх обвинувачень. Марків вільний і повертається в Україну", - написав у своєму Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Звільнення Марківа з-під варти також підтвердив глава українського МВС Арсен Аваков.

"Марківа звільнили. Тільки що апеляційний суд прийняв рішення", - заявив він.

Нагадаємо, спочатку італійський суд визнав українського нацгвардійця Марківа винним у вбивстві італійського журналіста. Українець був засуджений до 24 років позбавлення волі. Українська сторона оскаржувала це рішення.

Як заявляли в МВС, тепер українська сторона в Європейському суді буде оскаржувати затримання Марківа та його тримання під вартою.

Крім того, в МВС називали справу щодо Марківа гібридною війною проти України, адже сторона обвинувачення намагалася виправдати терористів.