Аваков виступив за радикальний локдаун, а ціни на електроенергію зростуть: новини за 26 листопада

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає за локдаун терміном не менше трьох тижнів, послу України в Білорусі вручили ноту протесту, в Міненерго анонсували подорожчання електроенергії для населення. Детальніше про те, що сталося в четвер, 26 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Аваков виступив за радикальний локдаун на три тижні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає за радикальний локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів. На його думку, локдаун треба вводити якомога швидше.

Такж Аваков допустив заборона на міжміське сполучення у разі погіршення ситуації з поширенням коронавіруса. Заборона може стосуватися, в тому числі і залізничного сполучення.

В Україні вперше більш 15 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні за добу підтвердили 15 331 новий випадок коронавірусу. Це новий антирекорд. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків зараження виявили в Києві (1399), Дніпропетровській (1254), Київської (979), Запорізькій (898) і Харківській (895) областях.

Держбюджет-2021: Мінфін заявив про успішне завершення переговорів з МВФ

Міністерство фінансів України заявило, що завершило переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Параметри бюджету збігаються з оцінками фахівців фонду.

Водночас Кабінет міністрів затвердив показники очікуваних витрат і доходів держбюджету на 2021 рік. Витрати очікуються більше доходів на 236 мільярдів гривень.

Білорусь підготувала санкції проти офіційних осіб України та вручила послу ноту протесту

Білорусь підготувала санкційний список стосовно низки офіційних осіб України. Таке рішення прийнято через нібито дії з боку України, які спрямовані проти Білорусі.

Окрім того, послу України в Мінську Ігорю Кизиму вручена нота протесту. Причиною назвали серію "антибілоруських акцій" біля посольства, яке знаходиться в Києві. Про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.

В українському МЗС повідомили, що Київ вважає реакцію білоруської сторони надмірно емоційною і в цілому безпідставною.

У Міненерго анонсували подорожчання електроенергії для населення

Рішення про підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів буде прийнято найближчим часом. Це необхідно для того, щоб стабілізувати розбалансований ринок.

За його словами, протягом останніх півтора місяця ведеться робота, щоб "прийняти рішення по цьому найбільш проблемному і болючому питанню".

Норвезька компанія відмовилася сертифікувати "Північний потік-2"

Норвезька копання Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) вийшла з російського проекту "Північний потік - 2" через загрозу американських санкцій. Компанія повинна була видати сертифікат відповідності після завершення будівництва трубопроводу. Про це заявили в DNV GL.

Нагадаємо, адміністрація США посилила тиск на європейські компанії, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Карпатський регіон у небезпеці через вирубки лісів та зміну клімату, - ООН

Виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен заявила про загрози для країн Карпатського регіону через вирубку лісів та зміни клімату. Праліси Карпат зникають із загрозливою швидкістю.

Про це вона заявила на зустрічі з представниками Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України у середу, передає прес-служба ООН.

У Полтаві виправдали жінку, яка збила на зебрі підлітка

У Полтаві Жовтневий райсуд виправдав ресторатора Наталію Саєнко за смертельну ДТП, яку вона скоїла. У 2018 році жінка на своєму джипі наїхала на переході на велосипедиста. Ним виявився 15-річний Артем Левченко. Після аварії хлопчик впав у кому і через два місяці помер, не приходячи до тями.

Через два роки суд постановив, що жінка не винна в смерті Артема.

Біля Чорнобиля зафіксували величезні стрибки радіації

Біля Чорнобильської зони відчуження і поза її зафіксували суттєві коливання та зростання рівня радіаційного забруднення, коли фон "стрибав" в сотні й тисячі разів. Про це повідомили екоактивісти громадської організації Save Dnipro.

В Державному агентстві України з управління зоною відчуження пояснили, що 18 листопада в нове сховище вперше було перевантажено відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобильської АЕС для тривалого зберігання. Різкі скакання рівня радіації могли фіксуватися у зв'язку з його переміщенням.

"Зоря" розгромила АЕК і взяла перші очки в Лізі Європи

Луганська "Зоря" впевнено обіграла грецький АЕК в четвертому турі групового етапу Ліги Європи. Зустріч на Олімпійському стадіоні в Афінах завершилася з рахунком 3:0.

"Зоря" здобула першу перемогу і набрала перші очки в нинішньому розіграші Ліги Європи. Раніше були три поразки від "Лестера" (0:3), "Браги" (1:2) і АЕКа (1:4). Луганська команда зрівнялася з греками за очками, але поки залишається на останньому місці в групі, програючи за додатковими показниками.