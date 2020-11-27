Аваков выступил за радикальный локдаун, а цены на электроэнергию вырастут: новости за 26 ноября

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за локдаун сроком не менее трех недель, послу Украины в Беларуси вручили ноту протеста, в Минэнерго анонсировали подорожание электроэнергии для населения. Подробнее о том, что произошло в четверг, 26 ноября, - в материале РБК-Украина

Аваков выступил за радикальный локдаун на три недели

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за радикальный локдаун в Украине сроком не менее трех недель. По его мнению, локдаун нужно вводить как можно быстрее.

Также Аваков допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Запрет может касаться, в том числе и железнодорожного сообщения.

В Украине впервые более 15 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки подтвердили 15 331 новый случай коронавируса. Это новый антирекорд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ

Министерство финансов Украины заявило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год. Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда.

В то же время Кабинет министров утвердил показатели ожидаемых расходов и доходов госбюджета на 2021 год. Расходы ожидаются больше доходов на 236 миллиардов гривен.

Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины и вручила послу ноту протеста

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Такое решение принято из-за якобы действия со стороны Украины, которые направлены против Беларуси.

Помимо того, послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручена нота протеста. Причиной назвали серию "антибелорусских акций" возле посольства, которое находится в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

В украинском МИДе сообщили, что Киев считает реакцию белорусской стороны излишне эмоциональной и в целом безосновательной.

В Минэнерго анонсировали подорожание электроэнергии для населения

Решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей будет принято в ближайшее время. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок. Об этом на брифинге сказал и.о. министра энергетики Юрий Бойко.

По его словам, в течение последних полутора месяцев ведется работа, "чтобы принять решение по этому наиболее проблемному и болезненному вопросу".

Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2"

Норвежская копания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из российского проекта "Северный поток - 2" из-за угрозы американских санкций. Компания должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства трубопровода. Об этом заявили в DNV GL.

Напомним, администрация США усилила давление на европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Карпатский регион в опасности из-за вырубки лесов и изменения климата, - ООН

Исполнительный директор программы ООН по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен заявила об угрозах для стран Карпатского региона из-за вырубки лесов и изменения климата. Леса Карпат исчезают с угрожающей скоростью.

Об этом она заявила на встрече с представителями Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины в среду, передает пресс-служба ООН.

В Полтаве оправдали женщину, которая насмерть сбила на "зебре" подростка

В Полтаве Октябрьский райсуд оправдал ресторатора Наталию Саенко за смертельное ДТП, которое она совершила. В 2018 году женщина на своем джипе наехала на переходе на велосипедиста. Им оказался 15-летний Артем Левченко. После аварии мальчик впал в кому и через два месяца умер, не приходя в сознание.

Спустя два года суд постановил, что женщина не виновата в смерти Артема.

Возле Чернобыля зафиксировали огромные скачки радиации

Возле Чернобыльской зоны отчуждения и вне ее зафиксировали существенные колебания и рост уровня радиационного загрязнения, когда фон "прыгал" в сотни и тысячи раз. Об этом сообщили экоактивисты общественной организации Save Dnipro.

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения объяснили, что 18 ноября в новое хранилище впервые было перегружено отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС для длительного хранения. Резкие скачки уровня радиации могли фиксироваться в связи с его перемещением.

"Заря" разгромила АЕК и взяла первые очки в Лиге Европы

Луганская "Заря" уверенно обыграла греческий АЕК в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча на Олимпийском стадионе в Афинах завершилась со счетом 3:0.

"Заря" одержала первую победу и набрала первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее были три поражения от "Лестера" (0:3), "Браги" (1:2) и АЕКа (1:4). Луганская команда сравнялась с греками по очкам, но пока остается на последнем месте в группе, проигрывая по дополнительным показателям. \