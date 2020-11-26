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Норвезька компанія відмовилася сертифікувати "Північний потік-2"

Новость на русском → Київ, Четвер 26 листопада 2020 15:01
Норвезька компанія відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" Фото: Північний потік - 2 (nord-stream2.com)
Автор: Олександр Білоус

Компанія припинила надання послуг через загрози санкцій

Норвезька копання Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) вийшла з російського проекту "Північний потік - 2" через загрозу американських санкцій. Компанія повинна була видати сертифікат відповідності після завершення будівництва трубопроводу.

Про це заявили в DNV GL.

"Держдепартамент США опублікував нове роз'яснення щодо Акту про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA). У відповідності з цими новими рекомендаціями ми знаходимо, що діяльність DNV GL по здійсненню контролю за судами з обладнанням, що обслуговує проект "Північний потік - 2", підлягає санкціям. Тому DNV GL припинила надання послуг, які можуть підпадати під дію PEESA", - йдеться в повідомленні DNV GL.

У компанії відзначили, що власник "Північного потоку-2" залучив DNV GL для перевірки безпеки та технічної цілісності цієї трубопровідної системи.

"Наша робота за проектом "Північний потік-2" включає в себе розгляд документації та нагляд за будівельними роботами на предмет відповідності нашому стандарту. Це включало моніторинг випробувань і підготовку обладнання, що використовується на борту суден під час прокладки трубопроводу. DNV GL зобов'язана видати сертифікат відповідності після задовільного завершення будівництва трубопровідної системи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, адміністрація США посилила тиск на європейські компанії, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Відзначимо, німецький Бундестаг відхилив пропозицію про підтримку газопроводу "Північний потік-2". Ініціативу вносила партія Альтернатива для Німеччини (АДГ), яка наполягає на тому, що новий газопровід відповідає інтересам Німеччини та Європи і його будівництво потрібно завершити якомога швидше.

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