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МЗС України відреагувало на ноту протесту від Білорусі

Новость на русском → Київ, Четвер 26 листопада 2020 15:29
МЗС України відреагувало на ноту протесту від Білорусі Фото: будівля МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

Україна взяла до уваги вручення послу України в Білорусі ноти протесту від білоруського Міністерства закордонних справ. Київ вважає реакцію білоруської сторони надмірно емоційною і в цілому безпідставною.

Про це РБК-Україна розповіли в українському МЗС.

Для України свобода слова та свобода зібрань, як наголосили у відомстві, має фундаментальне значення, тому обмежувати право на акції протесту біля білоруського посольства не будуть.

"Жодних підстав для обмеження права на мирний протест в цій ситуації не існує. Правоохоронні органи України вживають належних заходів, щоб на постійній основі, а особливо під час акцій протестів, гарантувати безпеку як учасників акцій, так і посольства Білорусі та його працівників", - пояснили в МЗС.

У відомстві зазначили, що Україна чітко дотримується положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і гарантує безпеку іноземних дипломатичних місій на своїй території.

"Очікуємо, що білоруська сторона також з належною відповідальністю ставитиметься до своїх міжнародних зобов’язань і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету, на кшталт безпідставних оглядів дипломатичного автомобіля посла України в Білорусі при перетині українсько-білоруського кордону", - заявили в МЗС.

Крім того, в МЗС нагадали, що в період Революції Гідності в Україні білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під стінами посольства України в Мінську "демонстрували свою вкрай недружню позицію" до України та обраного українським народом європейського курсу.

Нагадаємо, українському послу в Білорусі сьогодні вручили ноту протесту через акції, які регулярно відбуваються під білоруським посольством в Києві.

Крім того, в білоруському МЗС заявили про підготовку санкцій проти України.

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