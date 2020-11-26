ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Аваков виступив за радикальний локдаун на три тижні

Новость на русском → Київ, Четвер 26 листопада 2020 11:36
Аваков виступив за радикальний локдаун на три тижні Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає за радикальний локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів. На його думку, локдаун треба вводити якомога швидше.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не треба ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про великі системні ризики для здоров'я наших людей", - заявив Аваков.

За його словами, як тільки уряд підготує програми компенсацій для бізнесу, буде введено локдаун, щоб перервати ланцюжок захворюваності.

"Моя точка зору стоїть за радикальний локдаун, негайно, не менше трьох тижнів. І дай бог, щоб ми виходили до Нового року з локдауна в гарному настрої та з хорошими цифрами. Переконаний, що уряд буде розглядати це найближчими днями", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що в Офісі президента обговорюють дату введення локдауна, але поки точних термінів немає.

При цьому в уряді не виключають, що жорсткий карантин введуть на зимові свята.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика карантин Арсен Аваков локдаун
NEWS
Держбюджет-2021: Мінфін заявив про успішне завершення переговорів з МВФ
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Держбюджет-2021: Мінфін заявив про успішне завершення переговорів з МВФ
DAILY
Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів