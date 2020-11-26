Послу України в Білорусі вручили ноту протесту

Послу України в Мінську Ігорю Кизиму вручена нота протесту. Причиною назвали серію "антибілоруських акцій" біля посольства, яке знаходиться в Києві.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.

Сьогодні до Міністерства закордонних справ Білорусі викликали українського посла.

"Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо посольства Республіки Білорусь в Україні", - йдеться в заяві.

У заяві йдеться, що "діяльність радикальних елементів" у будівлі дипломатичної місії в Києві створює загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників посольства.

Нагадаємо, в серпні в Києві проходили протести під будівлею посольства Білорусі. Тоді відбулися зіткнення між учасниками і поліцією, правоохоронці затримали кількох людей і склали адміністративні протоколи щодо п'яти осіб.

Також у вересні в Києві на Майдані Незалежності та біля посольства Білорусі пройшла акція на підтримку протестуючих білорусів.

Зазначимо, сім країн-партнерів ЄС, зокрема і Україна, ввели санкції проти чинної влади Білорусі. Їх ввели в зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".