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"Зоря" розгромила АЕК і взяла перші очки в Лізі Європи

Новость на русском → Афіни, Четвер 26 листопада 2020 21:44
"Зоря" розгромила АЕК і взяла перші очки в Лізі Європи Фото: "Зоря" - АЕК (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Луганський клуб єдиний постояв за честь України в цей єврокубковий тиждень

Луганська "Зоря" впевнено обіграла грецький АЕК в четвертому турі групового етапу Ліги Європи. Зустріч на Олімпійському стадіоні в Афінах завершилася з рахунком 3:0.

У першій половині зустрічі голів ми не побачили. Обидві команди грали обережно і були досить далекі від гола.

Все змінилося в другому таймі. На початку своїм співвітчизникам допоміг півзахисник АЕК Євген Шахов. На 48 хвилині українець отримав другу жовту картку і був видалений з поля.

Українська команда скористалась перевагою і вийшла вперед на 61 хвилині. Рахунок відкрив півзахисник Артем Громов після помилки голкіпера греків. Подвоїв перевагу "Зорі" на 75 хвилині гри Владислав Кабан. Через 11 хвилин Владлен Юрченко зробив рахунок розгромним, реалізувавши пенальті за фол проти Максима Луньова.

"Зоря" здобула першу перемогу і набрала перші очки в нинішньому розіграші Ліги Європи. Раніше були три поразки від "Лестера" (0:3), "Браги" (1:2) і АЕКа (1:4). Луганська команда зрівнялася з греками за очками, але поки залишається на останньому місці в групі, програючи за додатковими показниками.

Підопічні Віктора Скрипника єдині змогли принести очки в актив України протягом поточного єврокубкового тижня.

Нагадаємо, "Динамо" вдома поступилося каталонській "Барселоні", а "Шахтар" на виїзді програв "Боруссії" Менхенгладбах у Лізі чемпіонів з однаковими рахунками - 0:4.

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