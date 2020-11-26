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Карпатський регіон у небезпеці через вирубки лісів та зміну клімату, - ООН

Новость на русском → Карпати, Четвер 26 листопада 2020 11:02
Карпатський регіон у небезпеці через вирубки лісів та зміну клімату, - ООН Фото: Карпати (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен заявила про загрози для країн Карпатського регіону через вирубку лісів та зміни клімату. Праліси Карпат зникають із загрозливою швидкістю.

Про це вона заявила на зустрічі з представниками Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України у середу, передає прес-служба ООН.

Андерсен заявила, що дерева незаконно вирубують та вивозять за кордон - це має негативні наслідки для екосистеми. Також вона нагадала про кілька руйнівних повеней, які за останні роки пережила Україна.

"Не обманюйте себе: Карпатський регіон перебуває в реальній і безпосередньої небезпеці", - заявила вона.

За останні 20 років незаконні рубки обійшлися Румунії в більш ніж п'ять мільярдів євро, додала представниця ООН.

Нагажаємо, Державна екологічна інспекція буде відслідковувати незаконні вирубки лісу та розробки кар’єрів за допомогою аерокосмічної зйомки.

Як писало РБК-Україна, у Закарпатській області СБУ викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень.

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