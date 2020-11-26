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Білорусь підготувала санкції проти офіційних осіб України

Новость на русском → Мінськ, Четвер 26 листопада 2020 13:26
Білорусь підготувала санкції проти офіційних осіб України Фото: Володимир Макей (flickr com dgcomsoc)
Автор: Игорь Литвиненко

Білорусь підготувала санкційний список стосовно низки офіційних осіб України. Таке рішення прийнято через нібито дії з боку України, які спрямовані проти Білорусі.

Про це на брифінгу в Мінську заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

"На початковому етапі ми також підготували відповідний санкційний список стосовно низки офіційних осіб України. І будемо далі дивитися, як будуть розвиватися події. Звичайно, ми не будемо залишати без відповіді жодне з дій, спрямований проти білоруської держави", - заявив Макей.

Раніше РБК-Україна писало, що МЗС Білорусі вручило послу України в Мінську Ігорю Кізіму ноту протесту через "антибілоруські акції" біля посольства у Києві.

Зазначимо, раніше сім країн-партнерів ЄС, зокрема й Україна, ввели санкції проти чинної влади Білорусі. Їх ввели у зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".

До цього Мінськ розширив санкційний список щодо Європейського союзу та Канади. Список в білоруському відомстві вирішили не публікувати.

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