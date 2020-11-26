У Міненерго анонсували подорожчання електроенергії для населення

Рішення про підвищення тарифів буде прийнято найближчим часом

Рішення про підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів буде прийнято найближчим часом. Це необхідно для того, щоб стабілізувати розбалансований ринок.

Про це на брифінгу сказав в. о. міністра енергетики Юрій Бойко.

"Завдання надзвичайно складне. В умовах, коли статки населення об'єктивно в цьому році постраждали від карантинних вимушених заходів внаслідок пандемії", - сказав він.

За його словами, протягом останніх півтора місяця ведеться робота, щоб "прийняти рішення по цьому найбільш проблемному і болючому питанню".

"Думаю, що вже наступного тижня буде готове до прийняття рішення, яке буде передбачати максимально збалансований та максимально м'який підхід в частині тарифів для побуту", - анонсував Бойко.

Середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год. Це на 1,4% вище, ніж у другому півріччі 2019 року (1,23 грн).

Нагадаємо, Кабінет міністрів 20 листопада призначив Юрія Бойка і. о. міністра енергетики.