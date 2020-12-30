Зеленский отстранил главу КСУ, а в Хорватии произошло землетрясение: новости за 29 декабря

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий отстранен от исполнения обязанностей судьи, в Хорватии произошло землетрясение, умер гениальный модельер Пьер Карден. Подробнее о том, что произошло во вторник, 29 декабря – в материале РБК-Украина

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Зеленский отстранил главу КСУ

Президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ранее его просил об этом Офис генерального прокурора. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Кремль о Зеленском: не видим политической воли к нормализации отношений

У президента России Владимира Путина не видят политической воли со стороны украинского лидера Владимира Зеленского для нормализации отношений между странами. При этом сам Кремль якобы заинтересован в этом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

Он также подчеркнул, что якобы у Зеленского нет политической воли к реализации минских и парижских договоренностей. По словам Пескова, для переговоров "нормандской четверки" до сих пор нет предпосылок.

Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря СНБО

Сергей Кривонос во вторник, 29 декабря, был уволен с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ вечером подписал президент Владимир Зеленский. Причины увольнения Кривоноса не сообщаются.

Напомним, недавно Кривонос назвал нереалистичной всеобщую мобилизацию в случае нового нападения со стороны России. О возможной мобилизации мужчин и женщин в одном из интервью сказал президент Владимир Зеленский.

Украина готовит соглашения о зоне свободной торговли с пятью странами

Правительство Украины готовит соглашения о зоне свободной торговли еще с пятью странами - Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Сейчас со странами ведутся переговоры. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики Игорь Петрашко.

По его словам, заключение соглашений о ЗСТ с указанными странами позволит расширить экспортные возможности Украины.

Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве

Украинскому застройщику Максиму Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Речь идет об инциденте с похищением юриста в Киеве. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отреагировало на новое подозрение Микитасю. Бюро считает, что на обличителя коррупции могут давить.

У сербского лидера Боснии заявили, что он подарил Лаврову "семейную икону", - МИД

Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика после скандала с украинской иконой сообщил, что министру иностранных дел России была подарена "семейная икона". Но эти слова пока не подкреплены доказательствами.

Напомним, ранее сообщалось, что икону в 2018 году мог вывезти из оккупированного Луганска президент организации ветеранов Республики Сербской Душко Вукотич через российскую территорию. Сам он не опровергает и не подтверждает эту информацию. Также сообщалось, что Украина просит Боснию вернуть икону для экспертизы.

Дело Майдана: что изменилось через год после обмена экс-бойцов "Беркута"

Год назад суд освободил из-под стражи бывших "беркутовцев", которых обвиняют в расстрелах на Майдане. Власти настаивали, что это было ключевым условием России для обмена пленными. Но это решение сильно затормозило судебный процесс. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В Хорватии новое землетрясение, часть столицы осталась без света

Во вторник, 29 декабря, Хорватию всколыхнуло очередное землетрясение. Сила толчков оценивается в 6,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщается, землетрясение произошло около 12:20 по местному времени и длилось более 20 секунд. Его ощутили на всей территории страны.

Часть Загреба в результате толчков осталась без света. Есть сообщения о как минимум 7 жертвах и о пострадавших. Также стало известно, что в результате землетрясения повреждения получило здание посольства Украины, которое располагается в Загребе.

Умер гениальный модельер Пьер Карден

В Италии скончался французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден. Ему было 98 лет.

Информацию о смерти знаменитого модельера подтвердили в Twitter-акаунте AFP со ссылкой на родных Пьера Кардена.

Синоптики дали детальный прогноз на Новый год: настоящая "жара"

Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на Новый год. Снега в стране 31 декабря и 1 января не будет, в некоторых областях возможны осадки в виде дождей.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 31 декабря температура воздуха днем в среднем составит +7+9 градусов. В оккупированном Крыму будет теплее всего, там ожидается настоящая "жара" - до +13 градусов тепла.