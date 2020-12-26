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В СНБО считают массовую мобилизацию нереальной. Об этой идее говорил Зеленский

Новина українською → Украина, Суббота 26 декабря 2020 00:44
В СНБО считают массовую мобилизацию нереальной. Об этой идее говорил Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Даша Харченко

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает не реалистичной идею массовой мобилизации, которую озвучил президент Владимир Зеленский в случае нового нападения России. По его словам, государство должно воспитывать мобилизационный резерв.

Об этом Кривонос рассказал в интервью НВ.

По его словам, большинство украинцев не готовы идеологически к этому и не обучены.

"А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, - мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", - сказал Кривонос.

Он отметил важность обучения людей действиям на поле боя.

"Небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу", - сказал замсекретаря СНБО.

Напомним, Владимир Зеленский допустил всеобщую мобилизацию в случае нового нападения России - например, с территории оккупированного Крыма. Президент Украины отметил, что это приведет к полномасштабной войне.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что война с Россией завершится только после деоккупации Крыма.

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