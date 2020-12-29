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Украина просит Боснию вернуть подаренную Лаврову икону для экспертизы

Новина українською → Киев, Вторник 29 декабря 2020 12:41
Украина просит Боснию вернуть подаренную Лаврову икону для экспертизы Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина просит Боснию и Герцеговину передать ей скандальную икону для проведения экспертиз. Ранее эта икона была подарена министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но ее вернули боснийскому посольству.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, Украина просит безотлагательно передать икону на экспертизу.

"Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства", - отметил Николенко.

Он также уверен, что открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД России после скандала передал икону посольству Боснии и Герцеговины в Москве. Предполагается, что она могла быть вывезена из оккупированного Луганска. Лаврову ее подарил глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Как пишут местные СМИ, ее из Луганска в 2018 году мог вывезти президент организации ветеранов Республики Сербской Душко Вукотич, после чего подарил артефакт Додику. Сам он заявил, что открыт для расследования Интерпола.

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