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Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря СНБО

Новина українською → Киев, Вторник 29 декабря 2020 19:59
Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря СНБО Фото: Сергей Кривонос (facebook.com Сергій Кривонос)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сергей Кривонос сегодня, 29 декабря, был уволен с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ вечером подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно указу № 604/2020, после увольнения из СНБО Кривонос будет направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Причины увольнения Кривоноса не сообщаются.

Напомним, недавно Кривонос назвал нереалистичной всеобщую мобилизацию в случае нового нападения со стороны России. О возможной мобилизации мужчин и женщин в одном из интервью сказал президент Владимир Зеленский.

Добавим, в ноябре прошлого года Зеленский уволил Кривоноса сразу с двух должностей. В частности, Кривоноса освободили от выполнения обязанностей руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Как объясняли в СНБО, тогда Кривоноса уволили с двух должностей в связи с перераспределением функциональных обязанностей.

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Новости Украины Общество Владимир Зеленский СНБО увольнение Сергей Кривонос
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