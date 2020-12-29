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Украина готовит соглашения о зоне свободной торговли с пятью странами

Новина українською → Киев, Вторник 29 декабря 2020 14:59
Украина готовит соглашения о зоне свободной торговли с пятью странами Фото: Игорь Петрашко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Украины готовит соглашения о зоне свободной торговли еще с пятью странами - Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Сейчас со странами ведутся переговоры.

Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики Игорь Петрашко.

По его словам, заключение соглашений о ЗСТ с указанными странами позволит расширить экспортные возможности Украины.

Кроме этого Петрашко заявил, что в 2021 году Украина планирует начать переговоры об обновлении торговых соглашений с Евросоюзом.

Напомним, с 1 января вступает в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. По словам президента Владимира Зеленского, это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества.

Также РБК-Украина писало, что Украина и Турция готовы перезагрузить переговоры о зоне свободной торговли. ЗСТ позволит увеличить торговый оборот между странами в 10 млрд долларов.

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