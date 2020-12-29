ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве

Новина українською → Киев, Вторник 29 декабря 2020 12:15
Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim mikitas)
Автор: РБК-Украина

Украинскому застройщику Максиму Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Речь идет об инциденте с похищением юриста в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Инцидент с похищением юриста произошел в Киеве 8 декабря 2020 года. Четверо неизвестных на автомобиле похитили его, через несколько часов их задержали, а впоследствии установили и непосредственного заказчика.

По данным полиции, заказчиком оказался владелец строительной компании "УкрБуд" Максим Микитась.

"Получив все данные о будущей жертве, исполнители - члены транснациональной группировки - обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 000 долларов", - говорится в сообщении.

Следствие сообщило Микитасю о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в начале декабря Микитася выпустили из СИЗО после того, как Высший антикоррупционный суд изменил ему меру пресечения в деле об афере с квартирами для Национальной гвардии на домашний арест.

Он также возместил 50 млн гривен ущерба по этому делу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика подозрение Микитась похищение
NEWS
Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу
DAILY
Дело Майдана: что изменилось через год после обмена экс-бойцов "Беркута"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Майдана: что изменилось через год после обмена экс-бойцов "Беркута"