Украинскому застройщику Максиму Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Речь идет об инциденте с похищением юриста в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Инцидент с похищением юриста произошел в Киеве 8 декабря 2020 года. Четверо неизвестных на автомобиле похитили его, через несколько часов их задержали, а впоследствии установили и непосредственного заказчика.

По данным полиции, заказчиком оказался владелец строительной компании "УкрБуд" Максим Микитась.

"Получив все данные о будущей жертве, исполнители - члены транснациональной группировки - обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 000 долларов", - говорится в сообщении.

Следствие сообщило Микитасю о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в начале декабря Микитася выпустили из СИЗО после того, как Высший антикоррупционный суд изменил ему меру пресечения в деле об афере с квартирами для Национальной гвардии на домашний арест.

Он также возместил 50 млн гривен ущерба по этому делу.