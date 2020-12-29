Посольство Украины пострадало от сегодняшнего землетрясения в Хорватии

В результате сегодняшнего мощного землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины, которое располагается в Загребе. Здание украинского дипломатического представительства получило незначительные повреждения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Как рассказал Николенко, землетрясение произошло в 60 километрах от Загреба, но подземные толчки ощущались по всей Хорватии.

"В эпицентре землетрясения нанесен значительный ущерб зданиям и коммуникациям. Здание украинского посольства также претерпело незначительных повреждений. Сотрудники не пострадали", - сказал он.

Напомним, сегодня Хорватию всколыхнуло мощное землетрясение. Больше всего от подземных толчков пострадал город Петриня, там погибла 12-летняя девочка и десятки людей получили травмы.

Кроме того, из-за мощного землетрясения часть хорватской столицы оказалась без света. Многим жителям города пришлось выйти на улицы.

Как писало РБК-Украина, украинский МИД проверяет, есть ли среди пострадавших от землетрясения в Хорватии граждане Украины.