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Карантин на Новый год: что и как будет работать

Новина українською → Украина, Вторник 29 декабря 2020 11:57
Карантин на Новый год: что и как будет работать Фото: елка в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Карантин на Новый год в Украине не будут ужесточать, но ограничения все же продолжат действовать. Подробнее о том, как страна будет встречать 2021 год - в материале РБК-Украина.

График работы заведений на Новый год

Согласно решению Кабинета министров, ресторанам разрешено работать всю новогоднюю ночь. Так, кафе и ресторанам разрешено работать по такому графику:

  • 30 декабря - с 07:00 до 23:00 (при этом расчетные операции разрешено проводить до 22:00);
  • 31 декабря - с 07:00 до 07:00 1 января (изначально Кабмин разрешал продлить работу на Новый год лишь до часу ночи);
  • 1-7 января - с 07:00 до 23:00 (расчетные операции разрешено проводить до 22:00);
  • 8-24 января - кафе и ресторанам не разрешается принимать посетителей, они смогут работать лишь на вынос.

Новый год на карантине: рекомендации Минздрава

В Минздраве дали ряд рекомендаций по празднованию Нового года в условиях карантина. В частности, украинцам рекомендуют:

  • ограничить число гостей, чтобы создать возможность для физической дистанции;
  • избегать рукопожатий и объятий;
  • праздновать на открытом воздухе, если же в помещении - рекомендуется регулярное проветривание;
  • носить маски, часто мыть руки и использовать антисептик;
  • не петь и не кричать, особенно в помещении;
  • ограничить пребывание гостей в местах, где готовят пищу;
  • дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются.

Новый год на карантине: что работает

На новогодние праздники продолжит функционировать общественный транспорт, но с ограничением по числу пассажиров. При этом, все пассажиры должны быть в масках. Также продолжат курсировать поезда, запрета на полеты также нет.

С ограничением по числу посетителей работают бассейны, спортзалы, фитнес-центры, кинотеатры и театры. Кроме того, разрешена деятельность рынков, магазинов, ТРЦ с соблюдением противоэпидемических требований.

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