Скандальную икону, подаренную Лаврову, могли вывезти из Донбасса через РФ

Украинская скандальная икона, подаренная министру иностранных дел России Сергею Лаврову, могла быть вывезена из Донбасса в Боснию и Герцеговину через РФ. Это якобы произошло в 2018 году.

Об этом сообщает Avaz.ba.

Икону якобы вывез из Луганска президент ветеранов Республики Сербия Душко Вукотич, после чего подарил ее главе президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Об этом заявил бывший глава ассамблеи ветеранов Сербии Драган Савич.

В свою очередь Вукотич не опроверг и не подтвердил данный факт.

"Я не собираюсь защищаться и этим кормить разных безумцев. Все знают, в том числе и я, что Интерпол работает над этим делом. Это самое большое охранное агентство в мире. Пусть люди делают свое дело. Я всегда доступен для них, а также для всех агентств в стране", - сказал Вукотич.

Напомним, в середине декабря стало известно, что во время визита Лаврова в БиГ, ему подарили вывезенную из Луганска старинную икону. Это вызвало дипломатический скандал.

Также в самой Боснии потребовали отставки Додика, который подарил икону Лаврову.

В итоге днями МИД России сообщил, что передал икону XVIII века посольству Боснии и Герцеговины в Москве с рекомендацией установить ее происхождение.