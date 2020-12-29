Кремль о Зеленском: не видим политической воли к нормализации отношений

У президента России Владимира Путина не видят политической воли со стороны украинского лидера Владимира Зеленского для нормализации отношений между странами. При этом сам Кремль якобы заинтересован в этом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели", - заявил Песков.

Он также подчеркнул, что якобы у Зеленского нет политической воли к реализации минских и парижских договоренностей. По словам Пескова, для переговоров "нормандской четверки" до сих пор нет предпосылок.

"Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной", - добавил Песков.

Напомним, ранее у Путина заявили об отсутствии контактов с нынешней властью Украины.

А что касается нормандского формата, то, по словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, политические советники могут провести встречу уже в январе.