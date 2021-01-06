Ужесточение карантина могут пересмотреть, а КСУ назвал "недопустимым" указ Зеленского: новости за 5 января

В Кабмине обсуждается возможность отмены жесткого карантина с 8 января, правоохранители допросят владельца новой аудиозаписи по делу Шеремета, украинский олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований. Подробнее о том, что произошло во вторник, 5 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

КСУ назвал "недопустимым" указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Конституционный суд Украины провел сборы судей в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. Судьи выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией, заявив о "недопустимости" таких действий со стороны президента. Об этом говорится в заявлении КСУ.

Освободить судью КСУ от обязанностей, согласно Конституции, можно лишь в случае прекращения его полномочий, задержания или содержания его под стражей или арестом.

Правоохранители допросят владельца новой аудиозаписи по делу Шеремета

Национальная полиция планирует провести следственные действия с лицом, которое является распорядителем новой аудиозаписи по делу об убийстве Павла Шеремета. Аудиозапись уже направлена на фоноскопическую экспертизу.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители могут завершить следственные действий относительно "белорусского следа" в убийстве журналиста Павла Шеремета уже в январе. Также он сообщил, что украинские правоохранители владеют большей информацией, чем было обнародовано в СМИ. По его словам, украинские силовики получили новые материалы по делу Шеремета в декабре.

Иран передал Украине отчет по авиакатастрофе самолета МАУ

Украина получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Отчет передали украинской стороне 31 декабря. Об этом сооющил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина имеет два месяца на комментарии и замечания.

В Раде рассказали, когда могут легализовать медицинский каннабис в Украине

В Верховной раде считают, что легализация марихуаны в Украине может состояться в 2021 году. Для легализации выращивания конопли необходимы изменения в закон. Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, говорится в материале "Шаг вперед. Когда в Украине могут легализовать медицинский каннабис".

Также сообщается, что в Раде есть ряд депутатов, которые поддерживают легализацию медицинского каннабиса. В частности, около 80% избранников из фракции "Слуга народа" поддерживают эту идею.

Украинский олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований. О причинах дисквалификации не сообщается.

Соответствующее решение появилось на сайте Международной федерации гимнастики (FIG). Однако организация не опубликовала официальный пресс-релиз из-за перерывов в работе, связанных с праздниками.

В Конгрессе потребовали от ФБР завести уголовное дело против Трампа

Конгрессмены от Демпартии США Тэд Лью и Кэтлин Райс потребовали начать уголовное расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа. Они направили письмо в ФБР.

Когрессмены обратились к директору ФБР после информации о разговоре Трампа с госсекретарем Джорджии. Ранее 4 января газета The Washington Post сообщила, что Трамп требовал от Брэда Раффенспергера найти нужное количество голосов, чтобы обеспечить ему победу в Джорджии на президентских выборах 3 ноября.

Приложение Kyiv Smart City перестало работать

Мобильное приложение Kyiv Smart City без предупреждения перестало работать. Все сервисы перенесены в новое приложение "Киев Цифровой". Об этом сообщает пресс-служба Kyiv Smart City.

"Для нас это стало такой же неожиданностью как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей", - говорится в сообщении.

Разоблачение ФСБ и "иллюминаты" в Карабахе: в ЕС составили рейтинг провалов пропаганды Кремля

Информационный проект Еврокомиссии EUvsDisinfo обнародовал дайджест самых позорных провалов российских пропагандистов в 2020 году. В рейтинг вошли фейки о деле Навального, вакцине от коронавируса, протестах в Беларуси, а также войне в Нагорном Карабахе.

На Закарпатье 20-летняя женщина родила сразу четверых малышей

В Ужгороде 20-летняя женщина родила сразу четверых младенцев. У счастливой мамы – трое сыновей и дочка. Малыши появились на свет с помощью кесарева сечения на 30-неделе беременности.

Вес новорожденных детей – от 1260 до 1460 граммов. Как признаются врачи, такие роды в Ужгороде принимали впервые.

В Украину идут снегопады и морозы до -15: синоптики назвали дату

Погода в Украине покажет зимний характер в середине января. Синоптики прогнозируют морозы и снегопады ближе к Крещению, 19 января, а "в минус" температура начнет уходить уже 9-10 числа.

Так, согласно данным ресурса Gismeteo, 6-8 января еще будет держаться плюсовая температура днем, а ночью ожидается около нуля или небольшой минус. С 9 по 13 число станет прохладнее - днем около нуля, а ночью морозы усилятся.