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Правоохранители допросят владельца новой аудиозаписи по делу Шеремета

Новина українською → Киев, Вторник 05 января 2021 15:22
Правоохранители допросят владельца новой аудиозаписи по делу Шеремета Фото: Павел Шеремет (ria.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Национальная полиция планирует провести следственные действия с лицом, которое является распорядителем новой аудиозаписи по делу об убийстве Павла Шеремета. Аудиозапись уже направлена на фоноскопическую экспертизу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На данный момент распорядитель аудиозаписи находится в одной из стран Евросоюза.

"Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи", - сообщили в полиции.

Также полиция подготовила указанному лицу официальное приглашение в Украину для участия в следственных действиях. Распорядитель аудиозаписи получит статус свидетеля, ему будет обеспечена охрана.

В полиции добавили, что полученная новая информация о "белорусском следе" касается исключительно заказчиков убийства журналиста.

"Эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве. Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси. То есть информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности", - добавили правоохранители.

Силовики также призвали сторону защиты подозреваемых в убийстве не манипулировать информацией и воздержаться от предвзятых высказываний.

Отметим, в убийстве Шеремета подозревают Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Напомним, 4 января появилась информация о возможной причастности к заказу убийства Шеремета со стороны представителей КГБ Беларуси.

Также в МВД Украины заявили, что новые доказательства по делу об убийстве Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

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