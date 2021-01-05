Около 80% депутатов "Слуги народа" поддерживают легализацию каннабиса

В Раде есть ряд депутатов, которые поддерживают легализацию медицинского каннабиса. В частности, около 80% избранников из фракции "Слуга народа" поддерживают эту идею.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, говорится в материале "Шаг вперед. Когда в Украине могут легализовать медицинский каннабис".

Он считает, что большинство его коллег по фракции поддерживают легализацию медицинского каннабиса.

"Последний раз мы обсуждали вопрос легализации медицинского каннабиса на фракции "Слуги народа" еще когда был премьером Гончарук. Насколько я помню, тогда "за" были около 80% депутатов фракции", - рассказал Заблоцкий.

Напомним, в ноябре в СН сообщали, что в Верховной раде Украины уже готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса. Документ будет регулировать вопросы применения его при производстве лекарств.

Как ранее сообщалось, пункт о легализации медицинского каннабиса выносился на Всеукраинский опрос 25 октября. Эти идею поддержало большинство.

Президент Владимир Зеленский заявил, что такой результат может стать главным аргументом для Верховной рады, чтобы принять соответствующий законопроект.