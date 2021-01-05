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Украинский олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований

Новина українською → Вторник 05 января 2021 10:52
Украинский олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований Фото: Олег Верняев (GettyImages)
Автор: Вера Олейник

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований. О причинах дисквалификации не сообщается.

Соответствующее решение появилось на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Однако организация не опубликовала официальный пресс-релиз из-за перерывов в работе, связанных с праздниками.

Украинский олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований

Скрин со страницы gymnastics.sport

Представитель FIG в комментарии сайту NBC News не стал подробно раскрывать детали отстранения украинского спортсмена, заявив, что дисквалификация продлится "до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается".

"FIG не будет комментировать данную процедуру", - сказал собеседник.

Отметим, Верняев не вошел в состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который прошел в прошлом году с 9 по 13 декабря в Турции. Тренер сборной тогда заявил, что причины тому - микротравмы.

В 2018 году гимнаст был вынужден сделать паузу в карьере, чтобы заняться своим здоровьем. Он перенес операции на плече и ноге.

Олег Верняев - участник Олимпийских игр 2012. На Играх-2016 спортсмен выиграл золото в упражнениях на брусьях, а также принял бронзу в многоборье. Он планировал принять участие в перенесенной Олимпиаде-2020 в Токио.

Напомним, в 2019 году на этапе Кубка мира Верняев добыл золотую награду в упражнении на брусьях.

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Новости Украины Спорт гимнастика Олег Верняев отстранение
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