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В Украине могут пересмотреть ужесточение карантина

Новина українською → Киев, Вторник 05 января 2021 17:35
В Украине могут пересмотреть ужесточение карантина Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Власти Украины могут пересмотреть ужесточение карантина в стране 7 января. Сейчас анализируют статистику по заболевшим COVID-19.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших", - объяснил он.

Как известно, ужесточение карантина запланировано на период с 8 по 24 января. Ранее в СМИ появилась информация, что его могут перенести. Якобы причиной стало значительное уменьшение количества заболевших.

Собеседник РБК-Украина в Кабинете министров отметил, что такая возможность действительно обсуждается. Но в команде власти пока нет консенсуса по этому вопросу.

Напомним, в начале декабря Кабинет министров принял решение об ужесточении карантина в Украине в период с 8 по 24 января.

Как отмечали в Министерстве здравоохранения, после новогодних праздников возможна вспышка заболеваемости COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что уже пятую неделю подряд в стране сокращается динамика заболеваемости COVID-19.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5334 новых случая COVID-19. Больше всего случаев в Киеве, Одесской и Запорожской областях.

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