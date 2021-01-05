В Украине могут пересмотреть ужесточение карантина
Власти Украины могут пересмотреть ужесточение карантина в стране 7 января. Сейчас анализируют статистику по заболевшим COVID-19.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.
"Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших", - объяснил он.
Как известно, ужесточение карантина запланировано на период с 8 по 24 января. Ранее в СМИ появилась информация, что его могут перенести. Якобы причиной стало значительное уменьшение количества заболевших.
Собеседник РБК-Украина в Кабинете министров отметил, что такая возможность действительно обсуждается. Но в команде власти пока нет консенсуса по этому вопросу.
Напомним, в начале декабря Кабинет министров принял решение об ужесточении карантина в Украине в период с 8 по 24 января.
Как отмечали в Министерстве здравоохранения, после новогодних праздников возможна вспышка заболеваемости COVID-19.
Ранее РБК-Украина писало, что уже пятую неделю подряд в стране сокращается динамика заболеваемости COVID-19.
Отметим, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5334 новых случая COVID-19. Больше всего случаев в Киеве, Одесской и Запорожской областях.