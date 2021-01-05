ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Конгрессе потребовали от ФБР завести уголовное дело против Трампа

Новина українською → Вашингтон, Вторник 05 января 2021 00:35
В Конгрессе потребовали от ФБР завести уголовное дело против Трампа Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Конгрессмены от Демпартии США Тэд Лью и Кэтлин Райс потребовали начать уголовное расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа. Они направили письмо в ФБР.

Об этом Лью написал в Twitter.

Когрессмены обратились к директору ФБР после информации о разговоре Трампа с госсекретарем Джорджии.

"Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений, когда во время разговора с госсекретарем штата Джорджия Раффенспергером требовал найти 11 780 голосов избирателей. Сегодня мы направили в ФБР письмо с требованием завести уголовное дело", - говорится в сообщении.

Ранее 4 января газета The Washington Post сообщила, что Трамп требовал от Брэда Раффенспергера найти нужное количество голосов, чтобы обеспечить ему победу в Джорджии на президентских выборах 3 ноября. Издание ссылалось на аудиозапись телефонного разговора между главой государтсва и госсекретарем Джорджии.

В воскресенье, до выхода материала, президент США в Twitter рассказал о беседе с Брэдом Раффенспергером. Он отметил, что чиновник штата Джорджия "либо не хотел, либо не мог отвечать по вопросам насчет афер касательно бюллетеней под столом, уничтожения бюллетеней, голосования тех, кто не проживает в штате и мертвых душ".

Напомним, в субботу 11 сенаторов-республиканцев во главе с представителем Техаса Тедом Крузом заявили, что собираются оспорить результаты голосования коллегии выборщиков. Они призывают рассмотреть результаты голосования на выборах президента США в спорных штатах.

Также 1 января президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников. Акция против результатов выборов состоится 6 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Конгресс США Дональд Трамп
NEWS
Шмыгаль назвал количество украинцев, которые получат карантинные 8 тысяч гривен
Александр Белоусфинансовый редактор Шмыгаль назвал количество украинцев, которые получат карантинные 8 тысяч гривен
DAILY
Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире