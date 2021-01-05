КСУ назвал "недопустимым" указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Конституционный суд Украины провел сборы судей в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. Судьи выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией, заявив о "недопустимости" таких действий со стороны президента.

Об этом говорится в заявлении КСУ.

Судьи отметили, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, а законы и другие нормативно-правовые акты должны соответствовать ей. При этом освободить судью КСУ от обязанностей, согласно Конституции, можно лишь в случае прекращения его полномочий, задержания или содержания его под стражей или арестом.

"Собрание судей Конституционного суда Украины обращают внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждение прав и свобод человека", - сообщили в КСУ.

Напомним, 30 декабря президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу КСУ Александра Тупицкого на два месяца.

Ранее сообщалось, что главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому отправили подозрение по почте. Он не явился за ней в Офис генерального прокурора.