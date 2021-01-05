Пленки по Шеремету: белорусский экс-спецназовец готов дать показания ОГПУ

Бывший сотрудник спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси Игорь Макар выразил готовность дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки руководства белорусского КГБ. Он также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

Об этом сообщает "Суспільне".

Макар заявил, что передал записи не только журналистам, но и украинским правоохранителям.

"Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное - чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи примерно в декабре", - рассказал обличитель.

Экс-спецзназовец покинул Беларусь и сейчас проживает в одной из стран Евросоюза.

По словам Макара, с ним уже связывались представители украинских спецслужб, но официального допроса еще не было. Обличитель согласился на сотрудничество, заявил о готовности дать показания Офису генерального прокурора и даже посетить Киев, если это потребуется.

"Когда будет такая необходимость будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать. А когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", - заверил он.

Макар уточнил, что Вадима Зайцева, председателя КГБ Беларуси в 2008-2012 годах, записывал один из его подчиненных. Сейчас это бывший сотрудник КГБ тоже находится в ЕС.

По словам Макара, материалы прослушки попали к нему еще в 2012 году. На пленках он услышал имя своего друга Олега Алкаева - бывшего начальника Минского СИЗО, в котором приводятся в исполнение смертные приговоры. В 2001 году Алкаев выехал из Беларуси и опубликовал книгу о казнях и внесудебных расправах в СИЗО Минска. В 2007 ее издал Павел Шеремет.

Макар утверждает, что сперва передал записи американским спецслужбам, чтобы спасти жизни Алкаева и других своих знакомых - экс-командира бригады спецназа Владимира Бородача и начальника отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина. Их ликвидацию тоже обсуждали фигуранты "пленок".

Обличитель настаивает, что не мог предать записи гласности раньше, так как существовала угроза его жизни. Однако на вопрос, почему "пленки" не были опубликованы сразу после убийства Шеремета, прямо он не ответил.

Как писало РБК-Украина, 4 января появилась информация о возможной причастности к заказу убийства Шеремета со стороны представителей КГБ Беларуси.

В МВД Украины заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.