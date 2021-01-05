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Приложение Kyiv Smart City перестало работать

Новина українською → Киев, Вторник 05 января 2021 13:11
Приложение Kyiv Smart City перестало работать Фото: общественный транспорт (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мобильное приложение Kyiv Smart City без предупреждения перестало работать. Все сервисы перенесены в новое приложение "Киев Цифровой".

Об этом сообщает пресс-служба Kyiv Smart City.

"Для нас это стало такой же неожиданностью как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что они не имеют никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой".

Теперь для того, чтобы пользоваться Kyiv Smart Card нужно скачать новое приложение "Киев Цифровой". Все поездки и QR-билеты должны быть автоматически перенесены в новую программу.

Отметим, что Kyiv Smart Card - это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте города Киева.

Напомним, Киевская городская государственная администрация перенесла полный переход на единый электронный билет в транспорте. Введение е-билета отложили с 1 января на 1 июля 2021 года.

Впрочем, киевская власть приняла решение продлить право на бесплатный проезд для льготников из других городов

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