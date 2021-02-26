Шария объявили в розыск, а Зеленский снова созывает СНБО: новости за 25 февраля

Бывший топ-менеджер ПриватБанка Владимир Яценко вышел из СИЗО под залог, подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария объявили в розыск, президент Владимир Зеленский опять созвал заседание СНБО. Подробнее о том, что произошло в четверг, 25 февраля, - в материале РБК-Украина

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Бывший топ-менеджер ПриватБанка Яценко вышел из СИЗО под залог в 52 млн гривен

Бывший топ-менеджер ПриватБанка Владимир Яценко вышел из СИЗО после внесения залога. За него заплатили более 52 миллионов гривен.

Напомним, на этой неделе Владимира Яценко украинские правоохранители буквально сняли с чартерного рейса, когда он уже летел из Днепра в Вену. Но самолет развернули, посадили в Борисполе, после чего стало известно о том, что Яценко готовили подозрение.

Шария объявили в розыск

25 февраля блогер Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск.

Напомним, 16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

Украина назначила посла в США. Им стала бывшая глава Минфина

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в США. Им стала бывшая министр финансов Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

СБУ раскрыла громкое похищение 2012 года. Причастен экс-министр транспорта

Служба безопасности Украины раскрыла резонансное похищение топ-менеджера одной из газодобывающей компании в 2012 году. По данным РБК-Украина, речь идет о депутате от "Слуги народа" Олеге Семинском.

По данным следствия, заказал похищение его бывший бизнес-партнер, который был народным депутатом нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи. К преступлению он привлек исполнителей из "криминального мира".

Зеленский опять созвал заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно пройдет в пятницу, 26 февраля.

Повестка заседания на данный момент держится в тайне.

В Киеве произошла стрельба, полиция ввела спецоперацию: видео ЧП

В Киеве прозвучала стрельба недалеко от стройплощадки, где проходил митинг. Инцидент произошел днем 25 февраля, и попал на камеру очевидца.

Отмечается, что собравшиеся на митинге граждане протестовали против незаконной застройки. По предварительной информации, стрельба произошла именно около этого объекта недвижимости.

Позже правоохранители провели обыски возле офиса политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Именно там обнаружили микроавтобус, на котором скрылись участники стрельбы.

Ситуация в Армении обостряется: над Ереваном военная авиация, протесты усиливаются

В Ереване (Армения) усиливаются протесты, над Ереваном пролетела военная авиация. Служба национальной безопасности Армении призывает в сложившейся ситуации воздерживаться от действий, угрожающих нацбезопасности.

25 февраля высокопоставленные офицеры армии Армении потребовали отставки Пашиняна, после чего тот заявил о попытке военного переворота.

Напомним, протесты против Пашиняна начались после поражения в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В ноябре Пашинян подписал мирное соглашение с лидерами Азербайджана и России, что фактически значило капитуляцию Армении.

Самолет президента Польши Качиньского взорвали: появились новые детали дела

На обломках президентского самолета Ту-154М под Смоленском были обнаружены следы взрывчатки. В результате этой катастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский.

Об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, который возглавляет подкомиссию по повторному расследованию причин катастрофы самолета, передает WNP.

"Северный поток-2": крупнейшая страховая компания вышла из проекта

Крупнейшая глобальная страховая компания Axa вышла из проекта "Северный поток-2". При этом в компании не называют причину такого решения.

"Как и другие, мы решили выйти из этого проекта", - заявил на пресс-конференции директор по рискам и инвестициям Axa Альбан де Майи Несле.

Гол Буяльского помог "Динамо" пройти "Брюгге" на пути в 1/8 финала ЛЕ

Киевское "Динамо" минимально обыграло на выезде бельгийский "Брюгге" - 1:0. Этот результат позволил киевлянам пройти в 1/8 финала Лиги Европы.

Украину накроет теплой погодой: температура прыгнет до 18 градусов тепла

Погода в Украине в пятницу, 26 февраля, удивит жителей страны аномальным теплом. По всем областям ожидается сухая и ясная погода, а температура воздуха местами поднимется до +14 +18 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, прохладнее всего будет на востоке и севере страны.