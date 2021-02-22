Дело ПриватБанка. Что известно о спецоперации в "Борисполе"

Сегодня, 22 февраля, украинские правоохранительные органы проводят спецоперацию по делу "ПриватБанка" . В частности, в Международном аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором летел один из бывших его топ-менеджеров.

Что случилось

Источники РБК-Украина в Государственной авиационной службе сообщили, что самолет летел из Днепра, а в "Борисполе" его посадили в связи со спецоперацией, которая возможно связана с делом "ПриватБанка". Люди, которые летели на этом борту, не выходили из самолета.

Один из собеседников РБК-Украина рассказал, что на борту находится бывший первый зампред правления банка Владимир Яценко.

Кто такой Владимир Яценко

Согласно данным аналитической системы YouControl, Владимир Яценко является совладельцем компании "Финтех Бенд" - разработчика украинского онлайн-банка Monobank.

В компании отказались прокомментировать РБК-Украина возможное задержание совладельца, пообещав предоставить всю информацию позже в социальных сетях.

Во время работы в "ПриватБанке" до его национализации отвечал за корпоративный VIP-бизнес.

Бывшему топ-менеджеру "ПриватБанка" объявили подозрение

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, бывшему замглавы правления банка объявили о подозрении. Ему инкриминируют присвоение и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением. Подозрение согласовала генпрокурор Ирина Венедиктова.

При этом в НАБУ не называют имя задержанного.

Фото: бывшему топ-менеджеру банка объявили подозрение (t.me/nab_ukraine)

Фигурант планировал покинуть страну

НАБУ также отмечает, что мужчина планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Его самолет экстренно посадили в аэропорту "Борисполь", где проходят неотложные следственные действия.

Детали о самолете

На фото, опубликованном НАБУ из "Борисполя" при задержании бывшего топ-менеджера "ПриватБанка", виден бортовой номер самолета - UR-WRR.

Согласно данным Государственного реестра гражданских воздушных суден, самолет Hawker 800XP обслуживает авиакомпания "Роза ветров", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Непосредственным владельцем судна значится кипрская компания VISKONA INVESTMENTS LTD.

По информации сервиса FlightAware, 11 февраля этот же борт вылетел из Днепра в Женеву, а 16 февраля вернулся назад по тому же маршруту.