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Шария объявили в розыск

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 12:55
Шария объявили в розыск Фото: Анатолий Шарий (скрин видео)
Автор: РБК-Украина

Сегодня блогер Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск.

Об этом сообщили РБК-Украина в Службе безопасности Украины.

Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

"Он (Шарий, - ред.) объявлен в государственный розыск", - уточнили в спецслужбе.

Ранее источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что Шария могут объявить в розыск, если он не явится на допрос. При этом о подготовке его возможной экстрадиции из Испании информации пока нет.

Напомним, 16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

Анатолий Шарий - видеоблогер, которого подозревают в пропагандистской деятельности в пользу Российской Федерации. Он неоднократно появлялся в эфирах российских телеканалов, где негативно высказывался об украинской власти.

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Шария объявили в розыск
Шария объявили в розыск
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