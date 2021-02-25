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Бывший топ-менеджер ПриватБанка Яценко вышел из СИЗО под залог в 52 млн гривен

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 14:39
Бывший топ-менеджер ПриватБанка Яценко вышел из СИЗО под залог в 52 млн гривен Фото: Владимир Яценко (facebook.com)
Автор: Олег Черныш

Бывший топ-менеджер ПриватБанка Владимир Яценко вышел из СИЗО после внесения залога. За него заплатили более 52 миллионов гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"Залог таки внесена, это произошло сегодня. Платеж от ООО", - сказала Чемерис.

Напомним, в среду Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен.

Также на этой неделе Владимира Яценко украинские правоохранители буквально сняли с чартерного рейса, когда он уже летел из Днепра в Вену. Но самолет развернули, посадили в Борисполе, после чего стало известно о том, что Яценко готовили подозрение.

На сегодня, помимо него, подозрения объявили бывшему главе правления банка Александру Дубилету, а также экс-начальнику департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной. При этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что это только начало и в деле "ПриватБанка" скоро будут новые подозрения.

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