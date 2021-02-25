Ситуация в Армении обостряется: над Ереваном военная авиация, протесты усиливаются

В Ереване (Армения) усиливаются протесты, над Ереваном пролетела военная авиация. Служба национальной безопасности Армении призывает в сложившейся ситуации воздерживаться от действий, угрожающих нацбезопасности.

Служба национальной безопасности страны предупреждает, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов.

Фото: протесты в Ереване (twitter com evn report)

"Мы призываем наших граждан не прибегать к провокационным действиям, соблюдать законность и бдительность. Органы государственного управления Республики Армения полностью выполняют свои функции", - говорится в заявлении.

Тем временем, в небе над Ереваном заметили военную авиацию.

BREAKING: MiG-29 Jets over opposition protests in Armenia - Yerevan. pic.twitter.com/n5wD6AKXYr — ASB News / MILITARY (@ASBMilitary) February 25, 2021

Отметим, сейчас в городе протестуют сторонники и противники премьер-министра Никола Пашиняна. Партии Армении призывают граждан избегать столкновений, а премьер-министра - подать в отставку.

"В Армении у нас нет врагов, даже тех, кто обвиняет нас во всех смертных грехах. У нас нет врагов в Армении", - заявил премьер-министр Никол Пашинян на Площади Республики, передает "Радио Свобода".

In #Armenia thousands of protesters took to the streets of #Yerevan on Tuesday, demanding the resignation of Prime Minister Nikol #Pashinyan.pic.twitter.com/JPnsrByIX1 — halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) February 24, 2021

Кроме того, у Владимира Путина отреагировали на ситуации в Армении, сообщает ТАСС. В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении, но считают это исключительно внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.