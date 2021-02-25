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Ситуация в Армении обостряется: над Ереваном военная авиация, протесты усиливаются

Новина українською → Ереван, Четверг 25 февраля 2021 13:50
Ситуация в Армении обостряется: над Ереваном военная авиация, протесты усиливаются Фото: протесты в Ереване (twitter com evn report)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ереване (Армения) усиливаются протесты, над Ереваном пролетела военная авиация. Служба национальной безопасности Армении призывает в сложившейся ситуации воздерживаться от действий, угрожающих нацбезопасности.

Об этом сообщает агенство News Armenia.

Служба национальной безопасности страны предупреждает, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов.

Фото: протесты в Ереване (twitter com evn report)

"Мы призываем наших граждан не прибегать к провокационным действиям, соблюдать законность и бдительность. Органы государственного управления Республики Армения полностью выполняют свои функции", - говорится в заявлении.

Тем временем, в небе над Ереваном заметили военную авиацию.

Отметим, сейчас в городе протестуют сторонники и противники премьер-министра Никола Пашиняна. Партии Армении призывают граждан избегать столкновений, а премьер-министра - подать в отставку.

"В Армении у нас нет врагов, даже тех, кто обвиняет нас во всех смертных грехах. У нас нет врагов в Армении", - заявил премьер-министр Никол Пашинян на Площади Республики, передает "Радио Свобода".

Кроме того, у Владимира Путина отреагировали на ситуации в Армении, сообщает ТАСС. В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении, но считают это исключительно внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Пашинян заявил, что Вооруженные силы подчиняются премьеру.

Напомним, сегодня высокопоставленные офицеры армии Армении потребовали отставки Пашиняна, после чего тот заявил о попытке военного переворота.

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