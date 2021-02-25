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Украина назначила своего посла в США. Им стала бывшая глава Минфина

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 18:36
Украина назначила своего посла в США. Им стала бывшая глава Минфина Фото: Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в США. Им стала бывшая министр финансов Оксана Маркарова.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

По словам Зеленского, кандидатура Маркаровой имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

"Назначить Маркарову Оксану Сергеевну чрезвычайным и полномочным послом Украины в США", - говорится в тексте указа №75/2021.

Во время личной встречи с Маркаровой глава государства отметил, что в качестве посла ей необходимо будет сосредоточиться прежде всего на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена и укреплять двухпартийную поддержку Украины со стороны США.

Кроме того, Зеленский ометил необходимость усиления санкций США против России, в частности в отношении проекта "Северный поток-2".

Оксана Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

Напомним, в начале февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что назначение украинского посла в США уже на финальном этапе.

Как писало РБК-Украина, кандидатуру Маркаровой на должность руководителя украинского посольства в США предложил министр Кулеба.

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