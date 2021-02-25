Самолет президента Польши Качиньского взорвали: появились новые детали дела

На обломках президентского самолета Ту-154М под Смоленском были обнаружены следы взрывчатки. В результате этой катастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский.

Об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, который возглавляет подкомиссию по повторному расследованию причин катастрофы самолета, передает WNP .

Мацеревич воздержался от заявлений относительно того, кто именно мог подложить взрывчатку, подчеркнув, что комиссия не имеет следственных полномочий, а установить причастных должна прокуратура.

"Главный тезис, а точнее правда, такая, что самолет был уничтожен в результате взрыва", - заявил Мацеревич.

Кроме того, комиссия планирует представить "важную информацию" относительно отчета по причинам катастрофы.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.