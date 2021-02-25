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Самолет президента Польши Качиньского взорвали: появились новые детали дела

Новина українською → Варшава, Четверг 25 февраля 2021 09:10
Самолет президента Польши Качиньского взорвали: появились новые детали дела Фото: авиакатастрофа под Смоленском (wikimedia)
Автор: Анастасия Рокитна

На обломках президентского самолета Ту-154М под Смоленском были обнаружены следы взрывчатки. В результате этой катастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский.

Об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, который возглавляет подкомиссию по повторному расследованию причин катастрофы самолета, передает WNP.

Мацеревич воздержался от заявлений относительно того, кто именно мог подложить взрывчатку, подчеркнув, что комиссия не имеет следственных полномочий, а установить причастных должна прокуратура.

"Главный тезис, а точнее правда, такая, что самолет был уничтожен в результате взрыва", - заявил Мацеревич.

Кроме того, комиссия планирует представить "важную информацию" относительно отчета по причинам катастрофы.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

Напомним, в 2019 году в Министерстве иностранных дел Польши призвали Россию вернуть обломки літакаТу-154М, который разбился недалеко от Смоленска.

РБК-Украина писало, что Россия применила чрезвычайные меры для защиты обломков польского самолета Ту-154М в Смоленске. Фрагменты конструкции машины были помещены в так называемую стерильную зону.

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