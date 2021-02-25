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Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

Новина українською → Ереван, Четверг 25 февраля 2021 10:37
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении Фото: Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: Анастасия Рокитна

Армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.

Об этом сообщает агенство Newsarmenia.

Как сообщается, Генеральный штаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Пашиняна.

"Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем", - заявил премьер.

Напомним, на этой неделе в Ереване (Армения) возобновились акции протеста возле одного из правительственных зданий, на которых демонстранты требовали отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Отметим, протесты против Пашиняна начались после поражения в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В ноябре Пашинян подписал мирное соглашение с лидерами Азербайджана и России, что фактически значило капитуляцию Армении.

Ранее сообщалось, что лидеры России, Армении и Азербайджана договорились о совместном развитии Нагорного Карабаха.

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Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
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