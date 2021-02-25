СБУ раскрыла громкое похищение 2012 года. Причастен экс-министр транспорта

Служба безопасности Украины раскрыла резонансное похищение топ-менеджера одной из газодобывающей компании в 2012 году. К нему причастен экс-министр транспорта и связи.

Об этом в Telegram сообщил пресс-центр СБУ.

Сообщается, что раскрыто похищение топ-менеджера частной газодобывающей компании. На сегодня он является народным депутатом Украины.

По данным следствия, заказал похищение его бывший бизнес-партнер, который был народным депутатом нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи. К преступлению он привлек исполнителей из "криминального мира".

"Пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы на более чем 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 млн долларов", - говорится в сообщении.

В рамках дела сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к похищению и вымогательству. Продолжаются обыски по месту жительства и в офисах фигурантов преступления.

По данным РБК-Украина, речь идет о депутате от "Слуги народа" Олеге Семинском. А заказчиком похищения, соответственно, был экс-министр Николай Рудьковский.