"Северный поток-2": крупнейшая страховая компания вышла из проекта

Крупнейшая глобальная страховая компания Axa вышла из проекта "Северный поток-2" . При этом в компании не называют причину такого решения.

"Как и другие, мы решили выйти из этого проекта", - заявил на пресс-конференции директор по рискам и инвестициям Axa Альбан де Майи Несле.

В то же время он не уточнил, почему компания покинула проект. Отметим, в последнее время европейские компании массово выходят из "Северного потока-2", поскольку опасаются американских санкций.