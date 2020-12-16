Протест ФОПов, столкновения в Киеве и госбюджет-2021: новости за 15 лекабря

В центре Киева произошли столкновения между правоохранителями и предпринимателями, Верховная рада приняла бюджет-2021, в Киеве на Шулявском мосту упали электроопоры. Подробнее о том, что произошло во вторник, 15 декабря - в материале РБК-Украина

Протест ФОПов: в центре Киева произошли столкновения

В Киеве утром, 15 декабря, началась очередная масштабная акция протеста предпринимателей. Представители движения SaveФО требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года. В ходе акции произошли столкновения между участниками протестов и правоохранителями.

После акции под Радой митингующие пошли на Банковую, а уже оттуда на Майдан, где развернули палаточный городок. Вечером силовики попытались демонтировать установленные на Майдане палатки. В результате возникли новые столкновения. Есть пострадавшие

Госбюджет-2021: что Рада и Кабмин заложили в госказну на следующий год

Верховная рада вечером во вторник , 15 днепбря, приняла государственный бюджет на 2021 год. "Слуге народа" не хватило одного голоса, чтобы утвердить закон 226 "за" без сторонней помощи. Но монобольшинству с лихвой помогли группы "Довира" и "За майбутне", а также фракция "Батькивщина" и 11 внефракционных – в общей сложности 289 голосов.

Кабинет министров Дениса Шмыгаля критиковали за этот бюджет сразу после внесения проекта в Раду. Причем одним из критиков был министр здравоохранения Максим Степанов, отказавшийся поддержать документ еще при его рассмотрении в стенах правительства. Какой будет госказна в следующем году и о чем спорили Рада и Кабмин – в материале РБК-Украина.

Эксперты указали на неувязки в статистике по коронавирусу в Украине

Эксперты считают, что есть некоторые неувязки в статистике по коронавирусу в Украине. Во-первых, не уменьшается количество тяжелых больных и летальных случаев, во-вторых, не наблюдается снижение доли положительных результатов от всех проведенных тестов на COVID-19.Об этом говорится в материале РБК-Украина "Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19".

"Есть непрямые показатели, которые наталкивают на мысль, что со статистикой происходит что-то не совсем понятное", - отметил врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

Особый статус ОРДЛО продлили еще на год

Верховная рада продлила особый статус Донбасса еще на год. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467.

В парламенте неоднократно заявляли, что это решение нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу. В материале РБК-Украина "Попытка номер пять. Зачем власти хотят продлить особый статус ОРДЛО"говорится, что изменения в закон об особом статусе ОРДЛО пока не планируют вносить. Это возможно только при условии прогресса в переговорном процессе по ТКГ по Донбассу.

Рада разблокировала работу НАПК

Верховная рада одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины.

Закон восстанавливает полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей КСУ. Согласно закону, проверку всех деклараций осуществляет НАПК, но введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.

Черновол вручили обвинение в убийстве

Бывшему депутату Верховной рады Татьяне Черновол вручили обвинительный акт. Экс-нардепа обвиняют в умышленном убийстве. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Как писало РБК-Украина, 10 апреля следователи ГБР провели обыски дома у Черновол в рамках дела о гибели человека во время пожара в офисе Партии регионов во время Майдана. Позже стало известно, что ей вручили подозрение. Кроме того, 16 апреля Печерский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако 24 апреля смягчил его до ночного домашнего ареста.

Министры экологии и ветеранов подали в отставку

В Верховную раду поступило заявление об отставке от министра экологии и министра ветеранов - Романа Абрамовского и Сергея Бессараба. Народные депутаты планируют рассмотреть этот кадровый вопрос в среду, 16 декабря.

При этом во время вчерашнего заседания фракции "Слуга народа" часть народных депутатов выступила против увольнения министра экологии Романа Абрамовского. Депутаты попросили пока отложить этот вопрос.

Штепу исключили из партии и хотят лишить депутатского мандата

Скандального бывшего мэра Славянска Нелю Штепу исключили из "Партии мира и развития". Также партия хочет лишить ее депутатского мандата в местном городском совете. Об этом на пресс-конференции заявила глава партийной организации в Донецкой области Ирина Ольховая.

По ее словам, Штепа исключена из партии решением политсовета за невыполнение партийных решений.

В Киеве на Шулявском мосту упали электроопоры

Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры. В связи с происшествием ограничено движение в направлении станции метро "Дорогожичи".

В соцсетях появилось видео с моментом падения электроопор. На нем зафиксировано, как электроопоры начинают раскачиваться, а потом падают на автомобили, которые проезжали по путепроводу.

Распространенный в Украине тест на коронавирус признан неэффективным

Национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения Франции рекомендует не использовать экспресс-тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test, который распространен в Украине.

Эксперты провели расследование, которое показало, что данные экпресс-тесты могут показывать ложные положительные результаты. Об этом говорится в заявлении французского регулятора.

В Киеве может подорожать проезд в маршрутках

В киевских маршрутках может подорожать проезд после жесткого карантина, который объявлен с 8 по 24 января Кабмином. Об этом сообщил директор одной из компании-перевозчиков Владимир Назаренко "Украинским новостям". По его словам, решение о подорожании было принято давно, просто людям не хотели подымать проезд перед новогодними праздниками.

Назаренко отметил, что стоимость проезда может взлететь до 12 гривен вместо 8, то есть подорожает на 4 гривны.

Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы. Официальная церемония состоится 14 июня 2021 года в месте расположения музея - Канастоте (штат Нью-Йорк).

Кличко впервые принимал участие в голосовании и был избран членами экспертного жюри среди 42 номинантов с первой попытки.

Антициклон Yadigar разгуляется по Украине: синоптики предупредили об опасности

Погода в Украине в среду, 16 декабря, окажется под влиянием антициклона Yadigar. Он разгуляется по стране, оттеснив атмосферный фронт на крайний Восток.

Синоптик Наталка Диденко в Facebook прогнозирует, что благодаря антициклону будет преобладать сухая погода. Точнее, почти сухая, так как ожидаются туманы, но вот снега и ледяных дождей уже не будет. Исключение составит лишь крайний Восток, где еще задержится снег и мокрый снег с гололедом.