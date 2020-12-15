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Особый статус ОРДЛО продлили еще на год. Почему это важно

Новина українською → Украина, Вторник 15 декабря 2020 11:21
Особый статус ОРДЛО продлили еще на год. Почему это важно Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада продлила особый статус Донбасса еще на год. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Верховной рады.

За документ проголосовали 304 нардепа.

Таким образом, действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО продлили до 31 декабря 2021 года.

В парламенте неоднократно заявляли, что это решение нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием.

В материале РБК-Украина "Попытка номер пять. Зачем власти хотят продлить особый статус ОРДЛО" говорится, что изменения в закон об особом статусе ОРДЛО пока не планируют вносить. Это возможно только при условии прогресса в переговорном процессе по ТКГ по Донбассу.

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