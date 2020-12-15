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В Киеве на Шулявском мосту упали электроопоры, движение ограничено

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 15:59
В Киеве на Шулявском мосту упали электроопоры, движение ограничено Фото: пробка на Шулявском мосту (t.me/kyivpatrol)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры. В связи с происшествием ограничено движение в направлении станции метро "Дорогожичи".

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

"Выбирайте другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств", - говорится в сообщении.

Фото: на Шулявском мосту упали электроопоры (www.facebook.com/grishyn)

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), правоохранительные органы установят причины падения трех опор освещения на Шулявском мосту.

На месте происшествия работают представители Дирекции, специалисты КП "Киевпастранс" и аварийная бригада КП "Киевгорсвет".

При этом движение троллейбусов из-за происшествия было изменено и организовано:

  • №22 - до улицы Дегтяревской и Индустриального путепровода;
  • №27 - станции метро "Почайна" - ул. Дегтяревская;
  • №30 - через Воздухофлотский проспект (в оба направления) - станции метро "Лукьяновская";
  • №42 - до Индустриального путепровода.

По данным Google maps, на улице Вадима Гетьмана образовалась большая пробка. При этом ограничен въезд в сторону Проспекта Победы, а также перекрыто движение на улице Александра Довженко.

В Киеве на Шулявском мосту упали электроопоры, движение ограничено

Напомним, сегодня в Киеве перекрыли движение на центральной улице - Крещатик - из-за масштабной акции протеста представителей движения SaveФОП.

Позже между правоохранителями и митингующими произошли столкновения. Участники акции протеста требуют от полиции вернуть палатки, которые они хотели установить на Майдане.

Кроме того, уже в 14:30 в Киеве образовались значительные пробки. В центре столицы из-за протеста перекрыли улицу Михаила Грушевского и частично улицу Крещатик.

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Новости Украины Происшествия ограничение движения Шулявский путепровод
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