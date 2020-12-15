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Рада разблокировала работу НАПК

Новина українською → Украина, Вторник 15 декабря 2020 11:39
Рада разблокировала работу НАПК Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За законопроект №4470 проголосовали 300 нардепов.

Закон восстанавливает полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей КСУ.

Документ вносит изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", которыми обеспечивается полноценное функционирование НАПК, ведомство наделяют необходимыми полномочиями и правами.

Закон прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ.

В законе предусмотрен открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также вводится правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов, прописан порядок контроля, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования; а также порядок осуществления некоторых дополнительных мер финконтроля.

Подчеркнем, согласно закону, проверку всех деклараций осуществляет НАПК, но введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.

Напомним, ранее комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал ВР восстановить полномочия НАПК.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях. Нардепы поддержали компромиссный документ №4460-д.

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