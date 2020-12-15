Во время протеста ФОПов в Киеве пострадали около 40 правоохранителей
Сегодня, 15 декабря, в центре Киева произошли столкновения между участниками протестов ФОПов и правоохранителями. В результате пострадали около 40 правоохранителей.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Один полицейский во время столкновений получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Остальные правоохранители получили химические ожоги глаз.
"Сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем по площади Конституции до Майдана Независимости. Когда они пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики", - сообщили в полиции.
Отметим, мирная акция протеста начиналась возле парламента. Затем протестующие пошли в Офис президента, где зажгли фаеры.
Ранее РБК-Украина писало, что между правоохранителями и митингующими были столкновения. Участники акции протеста требуют от полиции вернуть палатки, которые они хотели установить на Майдане.